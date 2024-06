«Ενδιαφέρον και από τη Νότιγχαμ για τον Κάρμο!»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record» για τον κεντρικό αμυντικό, που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό με την μορφή του δανεισμού από την Πόρτο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Αγγλία.

Συγκεκριμένα, εκτός από την Λέστερ και την Γουλβς, για τον Πορτογάλο αμυντικός ενδιαφέρεται και η Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη να μπαίνει στο παιχνίδι της απόκτησης του Κάρμο.

Μάλιστα στο δημοσίευμα της «Record» υπογραμμίζεται και το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι ιδιοκτήτης του αγγλικού συλλόγου.

