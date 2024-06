Στις 11 Ιουλίου στο Έσσεν, οι Legends 2004 αντιμετωπίζουν σε έναν σπουδαίο αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα τους UEFA All Stars, στην κορύφωση των εκδηλώσεων για την επέτειο των 20 χρόνων από την κατάκτηση του EURO της Πορτογαλίας.

Legends 2004 vs UEFA all stars: Με Φίγκο και άλλα σπουδαία αστέρια οι Uefa All Star!