ΑΕΚ: Στην τελική αποστολή του Μεξικού για Κόπα Αμέρικα ο Πινέδα (pic)

Έτοιμος να αγωνιστεί σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση είναι ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος βρίσκεται στην τελική αποστολή του Μεξικού για το Κόπα Αμέρικα. Ο 28χρονος μέσος της ΑΕΚ αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής του ομάδας και δεν θα μπορούσε να λείπει από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Χάιμε Λοθάνο.

Το Κόπα Αμέρικα ξεκινάει στις 20 Ιουνίου και ολοκληρώνεται, όπως και το Euro, στις 14 Ιουλίου. Φέτος θα πραγματοποιηθεί σε 10 αμερικανικές πολιτείες. Το Μεξικό βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ, τη Βενεζουέλα και τη Τζαμάικα.

Ο Πινέδα μετράει 70 συμμετοχές και 10 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και η πορεία του Μεξικού στη διοργάνωση θα κρίνει το πότε θα ενσωματωθεί στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ΑΕΚ.



🚨🇲🇽 BREAKING: these will reportedly be the 26 players selected by Jimmy Lozano for the Copa America 2024! 🏆



[Via @ale_orvananos] pic.twitter.com/Ic3QhYasKc