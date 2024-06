Όλοι λένε για κλοπή! Τι γκολ μέτρησε ο διαιτητής στο Ινδία-Κατάρ (vid)

Οι Καταριανοί επικράτησαν εκτός έδρας με 2-1 και έτσι οι Ινδοί δεν μπορούν να συνεχίσουν στην δεύτερη φάση των προκριματικών της Ασίας και να διεκδικήσουν την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Ωστόσο, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις το γκολ το οποίο πέτυχε το Κατάρ για να ισοφαρίσει την Ινδία που προηγήθηκε. Οι Ινδοί, και όχι μόνο αυτοί, κάνουν λόγο για κλοπή καθώς σε πολλά από τα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ότι η μπάλα έχει βγει από το γήπεδο πριν οι παίκτες του Κατάρ την επαναφέρουν και τη στείλουν στα δίχτυα...

Δείτε το βίντεο:

Rank 34th Qatar did an open robbery against Rank 121st India even when Qatar is already qualified for 3rd round.



Seriously what a pathetic refereeing 🤡

Absolutely heartbreaking moment for Indian fans right now💔#QATIND #IndianFootball pic.twitter.com/LjeupL34RD