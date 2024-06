«Τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται για τον Κοτάρσκι - Ζητάει 10 εκατ. ευρώ ο ΠΑΟΚ»

Νωρίτερα υπήρξε «χτύπημα» από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, που ανέφερε ότι η Πάρμα και η Ίντερ έχουν βάλει στην μεταγραφική τους λίστα τον Κροάτη τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Λίγη ώρα αργότερα ο πασίγνωστος Ιταλός δημοσιογράφος με νεότερη ανάρτησή του αναφέρει ότι για τον Κροάτη τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον από Ίντερ, Πάρμα, Άουγκσμπουργκ και Σαουθάμπτον.

Ο Ντι Μάρτζιο, μάλιστα αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ζητάει 10 εκατ. ευρώ + μπόνους για να συναινέσει στην παραχώρηση του 24χρονου τερματοφύλακα.

🚨 #Inter is following PAOK goalkeeper, Dominik Kotarski. Also interested in the 24-year-old are Parma, Augsburg and Southampton. PAOK ask €10M + bonuses to sell. 🇭🇷



[@SkySport via @DiMarzio] pic.twitter.com/9unWY0VVu8