Η Αργεντινή 1-0 τον Ισημερινό με σκόρερ τον Ντι Μαρία (vid)

Ο επιθετικός της Μπενφίκα, ο οποίος φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς ο Λιονέλ Μέσι δεν ήταν στην αρχική 11άδα, σημείωσε το 31ο γκολ του με την «αλμπισελέστε», στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης, που έγινε στο γήπεδο «Soldier Field».

Ο 36χρονος Ντι Μαρία, έδωσε την θέση του στον Μέσι στο 56ο λεπτό, αλλά ο άσος της Ιντερ Μαϊάμι δεν κατάφερε να βοηθήσει την Αργεντινή να διευρύνει το σκορ.

Την ερχόμενη Παρασκευή, η Αργεντινή θ' αντιμετωπίσει την Γουατεμάλα στο Μέριλαντ, στον τελευταίο φιλικό αγώνα πριν το Κόπα Αμέρικα και την πρώτη αναμέτρηση της κατόχου του τίτλου, που θα γίνει στις 20 Ιουνίου με αντίπαλο τον Καναδά.

