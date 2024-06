Αποθεώθηκε από τους Σουηδούς και συγκινήθηκε ο Ιμπραΐμοβιτς: «Βλέπω ότι σας έλειψα» (vid)

«Βλέπω ότι σας έλειψα...» είπε ο Σουηδός σούπερ σταρ βλέποντας τους συμπατριώτες του να τον αποθεώνουν πριν από το φιλικό παιχνίδι με τη Σερβία στην Friends Arena της Στοκχόλμης.

Το γήπεδο ήταν γεμάτο καθώς οι Σουηδοί ήθελαν να πουν το «αντίο» στον Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος απευθύνθηκε συγκινημένος στο κοινό που τραγουδούσε ρυθμικά το όνομά του και τον χειροκροτούσε για να δείξει την ευγνωμοσύνη του για όσα του προσέφερε μέσα στα γήπεδα.

«Στη νέα γενικά θέλω να πω, τολμήστε να ονειρεύεστε. Αν δεν έχετε την δύναμη να κάνετε μεγάλα όνειρα, μάθετε από το δικό μου ταξίδι και πάρτε δύναμη από αυτό. Είμαι η ζωντανή απόδειξη ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο ανεξάρτητα από το από που προέρχεσαι» είπε, μεταξύ άλλων, ο Ζλάταν.

🎙️🇸🇪 Zlatan Ibrahimović: “To the younger generation I want to say, dare to dream big. If you don't have the power to dream big, lean into my journey and take power from it. I am living proof that nothing is impossible regardless of where you come from.”



