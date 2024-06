Τσέχος διεθνής έπεσε από το ποδήλατο, τραυματίστηκε και χάνει το EURO

Όπως έκανε γνωστό η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τσεχίας, ο 25χρονος μέσος της Τβέντε έπεσε από το ποδήλατο, τραυματίστηκε και αυτός ο τραυματισμός τον αφήνει εκτός αποστολής για το EURO που αρχίζει στις 14 Ιουνίου στη Γερμανία.

Ο Σαντίλεκ υοέστη ρήξη συνδέσμου από την πτώση και έτσι θα παρακολουθήσει από την τηλεόραση την προσπάθεια των συμπαικτών του.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα για εμάς, γιατί ο Μίχαλ είναι ένας από τους έμπειρους παίκτες μας. Δεν φόρεσε τυχαία το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγώνα με τη Μάλτα. Του εύχομαι, εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας, να αναρρώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται» είπε απογοητευμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας, Ιβάν Χάσεκ.

Midfielder Michal Sadílek will miss the UEFA EURO 2024 because of injury and won't travel with the squad to Germany.



