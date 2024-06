«Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποιεί την οψιόν για αγορά του Μάρκος Αντόνιο» (pic)

Ο Μάρκος Αντόνιο ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα την φετινή σεζόν με τον τραυματισμό που είχε από το καλοκαίρι και δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, γεγονός που δεν έκανε τους ανθρώπους του Δικεφάλου να σκεφτούν την ενεργοποίηση της οψιόν του.

Ιταλός δημοσιογράφος ασχολείται με την περίπτωση του Μάρκος Αντόνιο, τονίζοντας στην πλατφόρμα «X» πως ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στη Λάτσιο, καθώς ο Δικέφαλος δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Βραζιλιάνου.

«Ο ΠΑΟΚ δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς (6 εκατομμύρια) για τον Μάρκος Αντόνιο, ο οποίος θα επιστρέψει στη Λάτσιο, αλλά ενδέχεται να αποχωρήσει ξανά» έγραψε στο προσωπικό του προφίλ ο Νικολό Σκίρα, που αριθμεί πάνω από 300.000 ακολούθους.

#PAOK won’t trigger the option to buy (€6M) for #MarcosAntonio, who will return to #Lazio, but he could leave again. #transfers