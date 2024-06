Χαμός στη Ligue 1 με τα τηλεοπτικά: Δεν έχει βρεθεί κανάλι, δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές οι νεοφώτιστοι!

Μένουν σχεδόν εννέα εβδομάδες για να ξεκινήσει η νέα Ligue 1 και προς ώρας δεν υπάρχει τηλεοπτικός πάροχος που να έχει πάρει τα δικαιώματα για τη μετάδοση των αγώνων εντός Γαλλίας!

Οι συμφωνίες με Amazon και Canal+ εφτασαν στο τέλος τους και, ενώ η λίγκα... ονειρευόταν αρχικά για συμφωνία που θα απέφερε ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως (!) για την πενταετία 2024-2029, έχει φτάσει στο σημείο να εξετάζει πολύ σοβαρά τη δημιουργία δικού της καναλιού...

Έτσι με δεδομένο το θολό τηλεοπτικό τοπίο, οι τρεις ομάδες που προβιβάστηκαν και δη η Οσέρ, η Ανζέ και η Σεντ Ετιέν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταγραφές. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι φέτος, τα ετήσια έσοδα της Ligue 1 από τα τηλεοπτικά δικαιώματα έφταναν το μισό δισεκατομμύριο.

