H Λεβερκούζεν επένδυσε στον 19χρονο στόπερ Ζανέλ Μπελοσιάν

Ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον, έχοντας καταγράψει 27 συμμετοχές την σεζόν που ολοκληρώθηκε με την φανέλα της Ρεν, ενώ μεταξύ άλλων αγωνίστηκε και στις δύο αναμετρήσεις της γαλλικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό για τους ομίλους του Europa League.

Ο Μπελοσιάν ταξίδεψε στη Γερμανία, ολοκλήρωσε με επιτυχία της ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Λεβερκούζεν, που δαπάνησε το ποσό των 15 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του νεαρού στόπερ από την Ρεν.

🇫🇷 France U21 international defender Jeanuël Belocian joins us from @staderennais on a contract running until 2029 ✍️#BienvenueBelocian | #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/qzzXSIlcxm