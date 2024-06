Σοκ στην Πολωνία: Χάνει το Euro ο Μίλικ!

Μεγάλη ατυχία για τον Άρεκ Μίλικ, αφού ο έμπειρος στράικερ της Πολωνίας, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην φιλική αναμέτρηση με την Ουκρανία, μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Euro 2024.

Ο Μίλικ χτύπησε στο γόνατο μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από σύγκρουση που είχε με τον Ρούσλαν Μαλινόφσκι και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Πολωνίας, Μίχαλ Πρόμπιερζ επιβεβαίωσε ότι ο Μίλικ θα χάσει το Euro 2024, με τον επιθετικό της Γιουβέντους να στέκεται άτυχος για δεύτερη φορά αφού είχε χάσει και το Euro 2020 λόγω τραυματισμού!

