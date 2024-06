Σάρι: «Θέλω να προπονήσω, έχω πρόταση από το εξωτερικό αλλά δυσκολεύομαι να φύγω»…

Ο Ιταλός τεχνικός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλά αναλύει παράλληλα τη δυσκολία στο να πάρει την απόφαση να φύγει εκτός Καμπιονάτο. Ουσιαστικά φωτογράφισε την πρόταση του Παναθηναϊκού που τα παίζει όλα για όλα επιχειρώντας πλέον ελλείψει άλλης πρότασης για τον Σάρι να του παρουσιάσει ένα ελκυστικό project ώστε να του αλλάξει γνώμη και να τον φέρει στην Ελλάδα!

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Sky Sports και σε ερώτηση που του έγινε απάντησε πως «θέλω να επιστρέψω το συντομότερο. Πέρασα τους πρώτους δύο μήνες με οικογενειακά προβλήματα και με τα υπόλοιπα και δεν είχα ιδιαίτερη νοσταλγία για το ποδόσφαιρο. Τώρα η επιθυμία όλο και μεγαλώνει ξανά και πιστεύω πως σε έναν-δύο μήνες θα είμαι έτοιμος. Πιστεύω πως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να βρω μία ομάδα δεν που θα είναι εκτός Ιταλίας, αλλα το βρίσκω δύσκολο να πάω στο εξωτερικό»

Για τις συζητήσεις με τη Σεβίλλη ανέφερε πως «θέλαμε διαφορετικά πράγματα και δεν προχώρησε», ενώ για το ενδιαφέρον των Μίλαν και Φιορεντίνα «ήταν δύο επιλογές οι οποίες φάνταζαν ιδανικές για εμένα».

