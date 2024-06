Για πάντα στη Λέστερ ο Βάρντι, ανανέωσε για ακόμη μία σεζόν!

Ο Τζέιμι Βάρντι επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Λέστερ έως τον Ιούνιο του 2025, καθώς προετοιμάζεται να παίξει μια ακόμη σεζόν στην Premier League, ανακοίνωσε σήμερα (7/6) ο αγγλικός σύλλογος.



Ο Βάρντι σκόραρε 20 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 γκολ στη Championship, καθώς η Λέστερ κέρδισε το πρωτάθλημα και κέρδισε αυτόματη άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Ο 37χρονος, ο οποίος κέρδισε την Premier League το 2015-16 και το «Χρυσό Παπούτσι» για τα περισσότερα γκολ το 2019-20, δείχνει επιθυμία να συνεχίσει για να προσθέσει στα 190 γκολ του για τον σύλλογο:

«Είμαι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερα. Προσέχω τον εαυτό μου», είπε ο Βάρντι. «Πάντα έλεγα ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Τα πόδια μου αισθάνονται καλά, γι' αυτό συνεχίζω μέχρι τα πόδια μου να πουν "αυτό είναι, το παιχνίδι τελείωσε". Θα υπάρξει μια μέρα που θα έρθει, αλλά αυτό δεν είναι τώρα. Ανυπομονούμε για άλλη μια σεζόν στην Premier League και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εκατό τοις εκατό, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο.»

