«Κόπηκαν» τρεις από την αποστολή της Ισπανίας - Αυτοί πάνε στο EURO (pic)

Ο Ντε λα Φουέντε αποφάσισε να παραμείνει με μια πιο έμπειρη ομάδα σέντερ μπακ στους Ρόμπιν Λε Νόρμαντ, Νάτσο Φερνάντες, Εμερίκ Λαπόρτ και Ντάνι Βίβιαν.

Ο πρώην επιθετικός της Νιούκαστλ και της Λέστερ Σίτι, Αγιόθε Πέρεθ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και μια ασίστ στο διεθνές ντεμπούτο του σε ηλικία 30 ετών στο φιλικό 5-0 επί της Ανδόρας την Τετάρτη, ήταν το όνομα έκπληξη στην ομάδα που θα ταξιδέψει στη Γερμανία. με οκτώ επιτιθέμενους.



Η περσινή πρωταθλήτρια του UEFA Nations League Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Ιρλανδία αύριο (8/5) στον τελευταίο της αγώνα προετοιμασίας πριν ξεκινήσει τη διαδρομή της της στο Euro στις 15 Ιουνίου εναντίον της Κροατίας στον 2ο όμιλο. Θα αντιμετωπίσει επίσης την Ιταλία και την Αλβανία.

Η αποστολή της Ισπανίας για το Euro 2024:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Άλεξ Ρεμίρο (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ).

Αμυντικοί: Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης), Χέσους Νάβας (Σεβίλη),Εμερίκ Λαπόρτ (Αλ Νασρ), Νάτσο Φερνάντεθ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ρίμπιν λε Νόρμαντ ( Ρεά Σοσιεδάδ), Ντάνι Βίβιαν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Άλεξ Γκριμάλντο (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι).

Μέσοι: Ροντρίγκο (Μάντσεστερ Σίτι), Μάρτιν Θουμπιμέντι (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Μικέλ Μερίνο (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα (Βιγιαρεάλ), Φέρμιν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα).

Επιθετικοί: Αλβάρο Μοράτα (Ατλέτικο Μαδρίτης), Χοσέλου (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντάνι Όλμο (Λειψία), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Μίκελ Ογιαρθαμπάλ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Αγιόζε Πέρεθ (Ρεάλ Μπέτις), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα).

🙌𝗢𝘂𝗿 𝟮𝟲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗦!!



📲 Save this image as in a month and a half it might be part of our 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬.



ℹ️ https://t.co/n2Vi17E56U#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/NKtqzkWLql