Στην Αλεξανδρούπολη το τρόπαιο του EURO 2004

Με την έκθεση του τροπαίου του EURO 2004 στην πλατεία του Φάρου Αλεξανδρούπολης, συνεχίστηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 20 χρόνων από το έπος της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του Trophy Tour, το οποίο διοργανώνουν η ΕΠΟ και ο ΟΠΑΠ.

Κατά την 3η ημέρα του Trophy Tour, το τρόπαιο «ταξίδεψε» στην Πλατεία του Φάρου Αλεξανδρούπολης, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι συμμετείχαν στις εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της έκθεσης του τροπαίου και φωτογραφήθηκαν με το εμβληματικό τρόπαιο του EURO 2004. Την εορταστική εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη τίμησε με την παρουσία του ο πρωταθλητής Ευρώπης, Στέλιος Βενετίδης, ο οποίος αρχικά αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με τους φιλάθλους που βρέθηκαν στην εκδήλωση και μοιράστηκε τις εμπειρίες του από την Εθνική Ομάδα και το μαγικό καλοκαίρι του 2004, που εξύψωσε το Ελληνικό Ποδόσφαιρο στην κορυφή της Ευρώπης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον οποίο εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Ιωάννης Ζαμπούκης ενώ παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Έβρου Παντελής Χατζημαρινάκης.



Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του Trophy Tour powered by OPAP, το τρόπαιο του EURO 2004, ταξίδεψε στην Λάρισα και την Θεσσαλονίκη, τις γενέτειρες πόλεις μερικών εκ των legends της Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου των 20 ετών από την κατάκτηση του EURO 2004.

Λίγα λόγια για το Trophy Tour



Η εφετινή διοργάνωση του EURO συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από το έπος της Πορτογαλίας, την ιστορική κατάκτηση της κούπας από την Εθνική μας Ομάδα το 2004.



Η ΕΠΟ και ο ΟΠΑΠ γιορτάζουν το μεγάλο ποδοσφαιρικό «θαύμα», διοργανώνοντας το TROPHY TOUR powered by OPAP, σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους που θα φιλοξενήσουν τις επετειακές εκδηλώσεις.



Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του TROPHY TOUR powered by OPAP, το βαρύτιμο τρόπαιο θα «ταξιδέψει» σε γενέτειρες πόλεις παικτών της «χρυσής» Εθνικής Ομάδας, με στόχο να αναβιώσουν οι ανεπανάληπτες στιγμές χαράς και συγκίνησης που έζησαν οι φίλαθλοι το καλοκαίρι του 2004.



Σε κάθε πόλη-στάση του TROPHY TOUR powered by OPAP θα παρευρίσκονται ένας ή και περισσότεροι από τους LEGENDS 2004. Το κοινό θα μπορεί να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το τρόπαιο, καθώς και να συμμετάσχει σε δράσεις – έκπληξη.



Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του TROPHY TOUR powered by OPAP το προσεχές διάστημα: