«Χωρίς Γκρίλις και Μαγκουάιρ στο Euro η Αγγλία»

Σε ρυθμούς Euro έχουν αρχίσει να κινούνται οι πάντες, με τις ομάδες να ετοιμάζονται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι και στην Αγγλία, με την αποστολή να αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα της επόμενες ημέρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, από αυτή θα λείπουν δύο... βαριά ονόματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στο Νησί, οι Τζακ Γκρίλις και Χάρι Μαγκουάιρ αναμένεται να μείνουν εκτός της τελικής αποστολής του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για το Euro στα γήπεδα της Γερμανίας.

Ο στόπερ της Γιουνάιτεντ είναι τραυματίας εδώ και αρκετό καιρό και ο Άγγλος τεχνικός αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή λόγω της μεγάλης απουσίας του, ενώ για τον άσο της Σίτι δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που κόπηκε.

Jack Grealish and Harry Maguire have been left out of Gareth Southgate’s England squad for Euro 2024.



Exclusive story from @David_Ornstein ⤵️