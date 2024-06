Αναλαμβάνει τη Λάτσιο ο Μπαρόνι, εκτός κάδρου οριστικά ο Σάρι

Τον προπονητή που θα την οδηγήσει τη νέα σεζόν φέρεται να έχει βρει η Λάτσιο και αυτός δεν είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι, που θέλει ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, η Λάτσιο είναι πού κοντά σε συμφωνία με τον Μάρκο Μπαρόνι, με τις δύο πλευρές να τα έχουν ήδη βρει για συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Έτσι, ο Μαουρίτσιο Σάρι βγαίνει οριστικά εκτός κάδρου για τους Ιταλούς, με τον 65χρονο τεχνικό να έχει ζητήσει επιπλέον χρόνο από τον Παναθηναϊκό για να εξετάσει πρώτα όλες τις επιλογές που έχει και στη συνέχεια να απαντήσει στην τεράστια πρόταση που του έχει καταθέσει το Τριφύλλι.

