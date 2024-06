H Nότιγχαμ Φόρεστ... βγάζει στο σφυρί και τον Βλαχοδήμο (pic)

Η αγγλική ομάδα έχει ανακοινώσει ήδη την αποχώρηση περισσότερων από δέκα ποδοσδαιριστών και αναμένεται να φύγουν και άλλοι, ώστε να γίνει «εκκαθάριση» εν όψεις της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με το «Athletic», η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλει να παραχωρήσει και τον Βλαχοδήμο, αφού δεν είναι ικανοποιημένη με την απόδοση του Έλληνα διεθνή.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι άνθρωποι των Άγγλων θα ήθελαν να παραχωρήσουν τον 30χρονο Έλληνα τερματοφύλακα και θα προσπαθήσουν να βγάλουν ένα ποσό στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν δώσει στην Μπενφίκα για να τον κάνουν δικό τους!

Σημιεώνεται, μάλιστα, ότι και ο ίδιος ο Βλαχοδήμος είναι απογοητευμένος επειδή δεν πήρε ευκαιρίες και δεν είναι αρνητικός στην αποχώρησή του.



Matt Turner and Odysseas Vlachodimos are both available to LEAVE Nottingham Forest this summer. The American goalkeeper is attracting interest from MLS clubs and Forest want to recoup the £4.5m invested in Vlachodimos. #NFFC [@TheAthleticFC] pic.twitter.com/WtagpB1Uoc