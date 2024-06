Μπεσίκτας: Κοιμήθηκαν με Σόλσκιερ και ξύπνησαν με Φαν Μπρόνκχορστ!

Παρότι το ESPN το είχε σίγουρο ότι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα ήταν ο νέος προπονητής της Μπεσίκτας, μία ώρα αργότερα μετά την δημοσίευση του ήρθε η… διάψευση.

Οι μαυραετοί ανακοίνωση την πρόσληψη του Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ, ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά θα διαδεχθεί τον Φερνάντο Σάντος στην τεχνική ηγεσία του τουρκικού συλλόγου.

Αυτή θα είναι η τέταρτη ομάδα στην προπονητική καριέρα του 49χρονου Ολλανδού τεχνικού, ο οποίος έχει καθίσει στους πάγκους των Φέγενορντ, Ρέιντζερς και της κινέζικης Γκουάνγκζου.

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶! 🦅



We are pleased to confirm that Giovanni van Bronckhorst will become the new manager of Beşiktaş JK men's football team from the beginning of the 2024/25 season. #WelkomGvB pic.twitter.com/Xbi74V89zE