Η Ρεάλ κυκλοφόρησε την νέα εντυπωσιακή της εμφάνιση (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έθεσε σε κυκλοφορία τις νέες εντυπωσιακές της εμφανίσεις με ιδιαίτερο μινιμαλιστικό σχέδιο και όλοι οι αστέρες της πρωταγωνίστησαν στην καμπάνια.

Τα διακριτικά «RM» αναγράφονται κατά μήκος όλης της φανέλας, ενώ το σλόγκαν της εν λόγω καμπάνιας ήταν η φράση «εδώ που φτιάχνονται θρύλοι».

Τη νέα φανέλα θα φορέσει και ο νέος σούπερσταρ των Μαδριλένων, Κιλιάν Μπαπέ, στην επερχόμενη παρουσίασή του, η οποία θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη του Euro 2024.

👑 Where legends are made. 👑

⚪ Introducing the new 24/25 Real Madrid home jersey. Available now.

👉 @adidasfootball pic.twitter.com/eRyU9PrJ79