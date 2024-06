Άρης: Οι... σπόντες του Μανού Γκαρθία από την παραλία (pic)

Η απάντηση του Μανού Γκαρθία που σήκωσε αντιδράσεις στο στρατόπεδο του Άρη

Οι παίκτες του Άρη απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, στις μέρες που μεσολαβούν πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και άπαντες έχουν ξεχυθεί σε παραλίες του εσωτερικού και του εξωτερικού για να γεμίσουν μπαταρίες.

Έτσι και ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία, με τον κόσμο του Άρη βέβαια να ...βράζει ακόμη για τον χαμένο τελικό και να του συστήνει σύνεση στα "ποσταρίσματα". Με χαρακτηριστικό το σχόλιο φίλου του Άρη:

"Εμείς έχουμε σκάσει και αυτός χτενίζεται"

με τον Ισπανό να απαντά και να σηκώνει θύελλα αντιδράσεων:

" i wish you really know all the... mal@£$es that we’ve been through this year and the pain of what happened in the final. Back in some weeks to keep fighting for this club. Have a good one."