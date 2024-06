Οι Γάλλοι στέλνουν τον Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ - Ποια τα δεδομένα...

Το όνομα του "πιστολέρο" του Παναθηναϊκού συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ και νέο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά από τη Γαλλία, τον θέλει να βρίσκεται μία ανάσα από την Σπόρτινγκ.

Είναι γνωστό άλλωστε πως για τον Ιωαννίδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τη Λιλ, ωστόσο το "Footmercato", επικαλούμενο πηγές του, αναφέρει πως ο διεθνής στράικερ -που βρίσκεται με την αποστολή της Εθνικής για τα φιλικά με Γερμανία και Μάλτα- πρόκειται να υπογράψει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πώς έχουν ωστόσο τα δεδομένα; Η Σπόρτινγκ πράγματι έχει στην κορυφή της λίστας της τον Ιωαννίδη και οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες κατέθεσε προφορική πρόταση που πλησίαζε τα 20 εκατ. ευρώ, η οποία όμως απορρίφθηκε!

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας ωστόσο ανέφεραν στους Πράσινους ότι θα επανέλθουν με νέα προσφορά, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Βεβαίως οι Ίβηρες δεν “παίζουν” μόνοι τους, καθώς οι μνηστήρες είναι πολλοί για τον Ιωαννίδη. Εκτός από τη Λιλ, υπάρχει το υπαρκτό ενδιαφέρον δύο γερμανικών ομάδων, αλλά και δύο αγγλικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από τη Γουέστ Χαμ, ο πρώτος σκόρερ του Τριφυλλιού βρίσκεται στο στόχαστρο και της Φούλαμ.

