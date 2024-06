Athletic: «Ο Συριανός κοινός τεχνικός διευθυντής σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε»

Η σεζόν ολοκληρώθηκε και οι τρεις ομάδες κάνουν πια τον σχεδιασμό τους για την επόμενη. Και, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η πρώτη κίνηση θα είναι κοινή και για τις τρεις, που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη, με την πρόσληψη του Γιώργου Συριανού στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ αναγνώρισε τη σημασία του Γιώργου Συριανού για τον σύλλογο, προωθώντας τον στον ρόλο του παγκόσμιου τεχνικού διευθυντή. Ο Συριανός δεν θα διαδραματίσει απλώς σημαντικό ρόλο στη Φόρεστ, αλλά θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της ανάπτυξης των άλλων δύο συλλόγων του Ευάγγελου Μαρινάκη – της Ρίο Αβε και του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το Europa Conference League.

Ο Συριανός, ο οποίος εντάχθηκε στη Φόρεστ ως επικεφαλής από τη Στουτγκάρδη τον Μάιο του 2021, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των μεταγραφικών στόχων που βοήθησαν τη Φόρεστ να κερδίσει την άνοδο από το Πρωτάθλημα, υπό τη διαχείριση του Στιβ Κούπερ, το 2022»

Ο Γιώργος Συριανός είναι γεννημένος στην Στουτγκάρδη το 1989. Η καριέρα του ξεκίνησε ως επικεφαλής αναλυτής στην ομάδα της γενέτειρας του, από τον Φλεβάρη του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 όταν και πήρε την «μεταγραφή» για την Νότιγχαμ Φόρεστ.



