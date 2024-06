Σάλος με δήλωση του Νόρντιν Άμραμπατ για τον Κασεμίρο στον τελικό του FA Cup – Το μάζεψε στη συνέχεια

Μια δήλωση του Νόρντιν Άμραμπατ σε εκπομπή στην Ολλανδία προκάλεσε χαμό στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Ziggo Sport Rondo τη Δευτέρα και αναφέρθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Η Γιουνάιτεντ, στην οποία αγωνίζεται ο αδελφός του Σοφιάν, κατέκτησε το τρόπαιο με 2-1.

Ο Άμραμπατ αποκάλυψε ότι ο Κασεμίρο δεν έπαιξε και «προσποιήθηκε» τον τραυματία, γιατί δεν ήταν στο αρχικό σχήμα.

«Δεν μπορείς να βγάλεις απλά τον Κασεμίρο. Αλλά το έκανε στο τέλος, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Έφυγε στην προθέρμανση. Δεν τραυματίστηκε, ωστόσο. Είδε ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει και μετά σκέφτηκε: τότε θα κάτσω στην κερκίδα. Ήταν fit. Αυτή ήταν απλά μία επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση ταξίδεψε στην Αγγλία και προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Μαροκινό άσο της ΑΕΚ να προχωρά σε διευκρινήσεις μέσω Χ:

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην τηλεόραση υπονοήθηκε ότι ο αδελφός μου έπαιξε στον τελικό του FA Cup λόγω του τραυματισμού άλλου παίκτη. Η απάντησή μου σε αυτό ήταν μια εκτίμηση και το μόνο μου κίνητρο ήταν να υπερασπιστώ τον αδελφό μου, που βρέθηκε στο χορτάρι λόγω της δικής του αξίας και σκληρής δουλειάς. Τα λόγια μου μεταφέρθηκαν εκτός πλαισίου, δεν υπήρχε καμία κακή πρόθεση να υπονοήσω ότι ο άλλος παίκτης επέλεξε να μην αγωνιστεί και είναι λάθος.

Δεν ξέρω τι συνέβη σήμερα, ας προχωρήσουμε πέρα από αυτήν τη μη είδηση».



🚨🗣️ Nordin Amrabat (Sofyan’s brother): “Casemiro was not injured in the FA Cup Final. He found out that he wouldn't start, so he thought to himself, okay I will sit in the stands then. He was fit to play.” #MUFC [via @TheEuropeanLad] pic.twitter.com/aFPoB7w5YL