Κορμπεράν: Πρώτο φαβορί για αντί-Μαρέσκα στη Λέστερ

Η Λέστερ αναζητεί τον διάδοχο του Έντσο Μαρέσκα που πήγε στην Τσέλσι και ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της.

Στη Λέστερ πιστεύουν ότι ο 41χρονος συγκεντρώνει πολλά στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό, ωστόσο μέχρι στιγμής η υπόθεση «κολλάει» στο ζήτημα της αποζημίωσής του, καθώς έχει συμβόλαιο με τη Γουέστ Μπρομ για να «σπάσει» το οποίο θα χρειαστεί ένα ποσό περί τις 3,5 με 4 εκατομμύρια λίρες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κορμπεράν αντικατέστησε τον Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2022, ωστόσο απολύθηκε από τους «ερυθρόλευκους» μετά από μόλις 11 παιχνίδια, με τον Μίτσελ να παίρνει τη θέση του.

Corberan is the leading target for Leicester following the departure of Enzo Maresca.



He would cost £3.5M - £4M in compensation, which could be a deterrent for Leicester considering their finances, but the Spaniard fits the criteria.



