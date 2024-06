Πενταετές συμβόλαιο και 100 εκατ. ευρώ μπόνους υπογραφής για τον Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Είτε εντός της ημέρας, είτε -το αργότερο- αύριο, οι διοικούντες τους Μαδριλένους θα επισημοποιήσουν την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού.

Οι τελευταίες λεπτομέρειερς της συμφωνίας ρυθμίσθηκαν και οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με τον 25χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή του 2018 να «προβάρει» την φανέλλα του ιστορικού συλλόγου.

Και όπως αποκαλύπτει το «Skysports», ο Μπαπέ θα εισπράξει μπόνους υπογραφής 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα του καταβληθεί τμηματικά, ενώ οι ετήσιες απολαβές του, θα είναι 15 εκατομμύρια ευρώ «καθαρά», για κάθε χρόνο από το πενταετές συμβόλαιο του.

