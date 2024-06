Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Ξανά με γυαλιά ηλίου και πούρο ο Αντσελότι στην παρέλαση των θριαμβευτών (vid)

Οι Μαδριλένοι επέστρεψαν την Κυριακή στην ισπανική πρωτεύουσα από το Λονδίνο έχοντας στις αποσκευές τους το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για 15η φορά στην ιστορία τους μετά τη νίκη με 2-0 επί της Ντόρτμουντ.

Όπως συνηθίζεται, έγινε παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν στη Μαδρίτη, όπου βρέθηκαν 500.000 οπαδοί της «βασίλισσας» για να αποθεώσουν τον Αντσελότι και τους παίκτες του.

Και ο Ιταλός προπονητής, πιο... κουλ από ποτέ, δεν έχασε την ευκαιρία να επαναλάβει το... πανηγυρικό λουκ του, φορώντας γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα.



Ancelotti wearing his hat backwards and dancing is K1LLING ME 😭😭😭 pic.twitter.com/MdXl2xG17b