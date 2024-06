Ρομάνο: «Έκλεισε το deal της Φενέρ με τον Μουρίνιο για συμβόλαιο έως το 2026»

Τις τελευταίες ημέρες η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε μια κίνηση που ταράζει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αφού κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Ζοσέ Μουρίνιο, με τον «Special One» από την πλευρά του να επιβεβαιώνει τις επαφές.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μάλιστα με ποστάρισμα στο twitter, αναφέρει ότι έχει επέλθει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2026 και το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση.

Ο Μουρίνιο αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στην Τουρκία για τις υπογραφές στο συμβόλαιό του, με την Φενέρμπαχτσε να ενεργοποιεί μια πολύ δυνατή κίνηση για τον πάγκο της με έναν από τους πιο καταξιωμένους προπονητές των τελευταίων χρόνων.

No doubts, no issues, deal done.



José Mourinho will be Fenerbahçe new head coach until June 2026. 🟡🔵🇵🇹 https://t.co/RuLAT9KsqF