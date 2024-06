«Προτάσεις από Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα για Καρλίτος!»

Τα πολωνικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο ίδιος ο Ισπανός ήρθε σε επαφή με την Λέγκια και όχι μόνο. Δεν αποκλείστηκε επίσης η μεταγραφή του παίκτη στη Βιετσίνσκα Κρακοβίας. Ωστόσο χθεσινό ρεπορτάζ δίνει μια άλλη υπόσταση στην περίπτωσή του.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής “Transfer Window” στο κανάλι Meczyki.pl στο YouTube, ο δημοσιογράφος Πιότρ Κοζμίνσκι αποκάλυψε ότι αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται για τον 33χρονο Ισπανό. «Έλαβα σήμα από την Τουρκία ότι η Αντάλιασπορ μπαίνει στο παιχνίδι για την Καρλίτος. Κύπριοι δημοσιογράφοι μου είπαν για τον Απόλλωνα Λεμεσού, υποψιάζομαι επίσης ότι υπάρχει επαφή από Ελλάδα και Πολωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογραφος.

Co dalej z Carlitosem ❓❓

Carlitos, po sezonie spędzonym w Legii Warszawa, przeniósł się do PAS Lamia, gdzie w 22 meczach zdobył 10 goli i zaliczył 4 asysty. Jego dobre występy zaowocowały transferem do FC Astana. Niestety, w Kazachstanie nie zdołał się odnaleźć, rozgrywając…