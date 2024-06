Ολυμπιακός: Τέσσερις παίκτες του στην καλύτερη ενδεκάδα του Conference League (pic)

Ο Ολυμπαικός συνεχίζει να κατακτα΄σπουδάιες διακρίσεις και μετά την ανάδειξη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ως κορυφαίου πάικτη του φετινού Conference League, οι Πειραιώτες έχουν τετραπλή εκπροσώπηση στην καύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης.

Σγκέκριμένα, ο Μαροκινός φορ μαζί με τους Ντανιέλ Ποντένσε, Κώστα Φορτούνη και Νταβίντ Κάρμο είναι εκείνοι που κατάφεραν να βρεθούν ανάμεσα στους έντεκα καλύτερους παίκτες βάσει της UEFA.

Οι Μπέιλι και ΜακΓκίν για την Άστον Βίλα, Μπιράγκι, Ντοντό και Τερατσιάνο για τη φιναλίστ Φιορεντίνα, Βανάκεν για την Κλαμπ Μπριζ και Xράνατς για την Βικτόρια Πλζεν κλείνουν την καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης.

The 2023/24 Europa Conference League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel 💫#UECL