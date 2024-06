Εποχή Σλοτ και επίσημα στη Λίβερπουλ (pic)

O Άρνε Σλοτ είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, παίρνοντας την σκυτάλη από τον, θρύλο πλέον του κλαμπ, Γιούργκεν Κλοπ. Η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Γερμανός τεχνικός είναι τεράστια και σίγουρα το βάρος που κουβαλάει ο 45χροβνος κόουτς είναι μεγάλο.

Η εξαιρετική του πορεία με τη Φέγενορντ γεμίζει με αισιοδοξία τους φιλάθλους του αγγλικού συλλόγου, ο οποίος μέσω δημοσίευσης από τον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, μοιράστηκε την πρώτη επίσημη μέρα συνεργασίας του με τον Ολλανδό προπονητή.

Arne Slot today officially begins his role as our new head coach 🙌🔴