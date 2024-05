Σε σύγκρουση Λάτσιο και Τούντορ για συμβόλαιο παίκτη - Σενάριο για αποχώρησή του (pic)

Η Λάτσιο φαίνεται να απειλείται ακόμη και με αποχώρηση του τεχνικού της, Ιγκόρ Τούντορ, από τον πάγκο της. Λόγος, το ότι η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου δεν κατάφερε να ανανεώσει τη συνεργασία της με βασικό «γρανάζι» του σχεδιασμού του 46 χρονου κόουτς για τη νέα σεζόν.

Πρόκειται για τον Νταίτσι Καμάντα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα γίνει κάτοικος Αγγλίας και θα ενταχθεί στο ρόστερ της Κρίσταλ Πάλας.

Σύμφωνα με την «La Lazio Siamo Noi», o πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, επιθυμούσε όσο τίποτα την παραμονή του Ιάπωνα μέσου στους «λατσιάλι», διότι θα αποτελούσε βασικό πυλώνα του πλάνου του για τη νέα αγωνσιτική περίοδο.

Οι ιθύνοντες του κλαμπ δε φαίνεται ότι συμφώνησαν με τη γνώμη του και έτσι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε ρήξη, με το μέλλον του Τούντορ στο «τιμόνι» της Λάτσιο να «κρέμεται» από μια κλωστή. Ένα πραγματικά χαώδες κλίμα στο εσωτερικό της Λάτσιο.

