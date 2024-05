Συμφώνησε με τη Νάπολι ο Κόντε!

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα, οι ιθύνοντες της Νάπολι κατέθεσαν επίσημη πρόταση στον Ιταλό τεχνικό, παρουσιάζοντας και το project που θα τρέξει υπό την τεχνική ηγεσία του.

Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο Κόντε έριξε τις απαιτήσεις του για να επέλθει η συμφωνία και πλέον το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση για να αναλάβει και επίσημα τη Νάπολι ο έμπειρο προπονητής.

Ο Κόντε θα επιστρέψει στους πάγκους μετά από απουσία 14 μηνών, αφού η τελευταία του δουλειά ήταν στην Τότεναμ από την οποία αποχώρησε τον Μάρτιο του 2023.

Antonio Conte has ACCEPTED the move to Napoli on a lower salary 🔵🇮🇹



The only thing missing is the official announcement, according to Di Marzio. pic.twitter.com/DV2OsqakHJ