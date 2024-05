Μπήκε η Red Bull και στην Λιντς (pic)

Η αυστριακή εταιρεία ενεργειακών ποτών κατέχει μια σειρά από συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Red Bulls Νέας Υόρκης της Major League Soccer (ΗΠΑ), της Λειψίας στη Γερμανία και της Red Bull Σάλτσμπουργκ στην Αυστρίας, αλλά σε αντίθεση με αυτές τις ομάδες, η Λιντς είπε ότι δεν θα αλλάξει το όνομα και το σήμα της.

«Η συμφωνία φέρνει νέα εμπορικά έσοδα καθώς και πρόσθετες επενδύσεις κεφαλαίου για μειοψηφικό μερίδιο ιδιοκτησίας που θα επιτρέψει περαιτέρω στον σύλλογο να ανταγωνιστεί εντός και εκτός γηπέδου καθώς ο σύλλογος επιδιώκει άνοδο την επόμενη σεζόν», ανέφερε η Λιντς.

Η Λιντς ανήκει στην 49ers Enterprises, τον επενδυτικό βραχίονα του συλλόγου του NFL Σαν Φραντσίσκο 49ers, από το 2023.

Έφτασε κοντά στο να κερδίσουν την άνοδο στην Premier League αυτή τη σεζόν καθώς πήγαν στον τελικό των play-offs της Championship, όπου έχασε τη Σαουθάμπτον.

