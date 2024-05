Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στη Νις, το μέρος από το οποίο κατάγεται ο ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου, με τον γάμο να έχει έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο και τους καλεσμένους να τραγουδούν το γνωστό σύνθημα «οοοο ΠΑΟΚάρα» ανάβοντας πυρσούς. Παράλληλα, το ζευγάρι χόρεψε και το «We Are The Champions», μετά την σπουδαία επιτυχία του ΠΑΟΚ με την κατάκτηση της Super League.

Ο ασπρόμαυρος γάμος του Αντρίγια στη Σερβία με «οοο ΠΑΟΚάρα και We Are The Champions»! (pics+vid)