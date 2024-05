Αποχή από τα Social Media για Ράσφορντ - Το μήνυμά του στους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ήρθε η ώρα να πάρω ένα διάλλειμα από τα Social Media για τις επόμενες εβδομάδες. Σχεδιάζω να ξεκουραστώ και να κάνω μια επανεκκίνηση ψυχολογικά ύστερα από μια δύσκολη σεζόν τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους που με στήριξαν κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Ενώ, προς αυτούς που δεν το έκαναν θέλω να τους υπενθυμίσω πως στη Γιουνάιτεντ, πάντα μένουμε όλοι ενωμένοι».

It's time to come off Socials for a few weeks. I plan to rest and reset mentally after a challenging season individually and collectively. Thanks to the fans that stood by me through a difficult period. To the ones that didn’t just remember at United, we always stick together. 🙏🏾