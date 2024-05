Μέγας Κριστιάνο το πέτυχε κι αυτό!

Άλλο ένα μυθικό επίτευγμα στην μοναδική καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ πέτυχε ακόμα δύο τέρματα στην νίκη της Αλ-Νασρ με 4-2 επί της Αλ-Ιτιχάντ και έκλεισε την σεζόν με 35 γκολ σε 31 παιχνίδια, σπάζοντας το ρεκόρ τερμάτων στην ιστορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο CR7 όμως πέτυχε και κάτι άλλο ασύλληπτο. Βγήκε πρώτος σκόρερ σε 4ο διαφορετικό πρωτάθλημα, κάτι που δεν έχει πετύχει κανείς στην ιστορία, μία ακόμα κορυφή που κατάφερε να κατακτήσει ο Κριστιάνο…

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵



Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq