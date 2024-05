ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Άμραμπατ από τους οπαδούς της Αλ Νασρ - Τι είπε ο Μαροκινός για τον Ρονάλντο (vid, pics)

Ο Νορντίν Άμραμπατ παρακολουθεί την αναμέτρηση της πρώην ομάδας του με την Αλ Ιτιχάντ, με τους φίλους της Αλ Νασρ να τον αποθεώνουν.

Ο άσος της ΑΕΚ, Νορντίν Άμραμπατ βρίσκτται στο Ριάντ και το βράδυ της Δευτέρας (27/5) είδε το ματς της πρώην ομάδας του, Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ.

Ο κόσμος τον αποθέωσε και ο ίδιος σε δηλώσεις του υποστήριξε πως θα έβγαζε τουλάχιστον 15 ασίστ στον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Μακάρι να μπορούσα να φορέσω τη φανέλα της Αλ Νασρ σήμερα και να αγωνιστώ. Αν έπαιζα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, θα δημιουργούσα τουλάχιστον 15 γκολ για εκείνον».



Nordin Amrabat:



“I wish I could wear the Al Nassr kit and play today” pic.twitter.com/HJfVMJbBp8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 27, 2024

The fans chanting Amrabat’s name ❤️ pic.twitter.com/wuqAYaeYOg — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 27, 2024

Nordin Amrabat:



“If I was playing with Cristiano Ronaldo, I would have created at least 15 goals for him.” pic.twitter.com/NQd8EUzXKP — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 27, 2024