Άστον Βίλα: Ισόβιο συμβόλαιο σε Έμερι!

Απόλυτο αφεντικό της Άστον Βίλα για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με την διοίκηση για μία εντυπωσιακή επέκταση συμβολαίου ως το 2029!

Η ιδιοκτησία των «χωριατών» εκτίμησε το τεράστιο έργο του Μόντσι και του Έμερι που άλλαξαν επίπεδο την Άστον Βίλα και με ταχύτατες κινήσεις «έδεσαν» τον Ισπανό τεχνικό με πενταετές συμβόλαιο και αυξημένες αρμοδιότητες, δίνοντας του ουσιαστικά εν λευκώ τα ηνία της ομάδας.

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ✍️