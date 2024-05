Στο «Μαρακανά» με τη Φλαμένγκο οι πρωταθλητές Ευρώπης νέοι του Ολυμπιακού!

Μία τεράστια πρόκληση έχει μπροστά της η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το φετινό UEFA Youth League. Κι αυτό γιατί η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου θα παίξει στον τελικό του Διηπειρωτικού κυπέλλου Κ20, που θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου για τον παγκόσμιο τίτλο!

Αντίπαλος θα είναι η Κ20 της Φλαμένγκο που κατέκτησε φέτος τον αντίστοιχο τίτλο στην Λατινική Αμερική, σε έναν ιστορικό τελικό που θα διεξαχθεί στο θρυλικό «Μαρακανά»

🏟️🇧🇷 Data e local definidos! @Flamengo e @olympiacosfc fazem a #IntercontinentalSub20 em 24/8, no @maracana .



The date and place are set! @Flamengo and @olympiacosfc will meet for the #IntercontinentalSub20 on August 24th at the @maracana . pic.twitter.com/ECh3cCfUuZ