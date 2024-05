Τα βρήκε με Μαρέσκα η Τσέλσι - Μένει το «ναι» της Λέστερ!

Έντσο Μαρέσκα και Τσέλσι έχουν έχει σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο τριετής διάρκειας, με το μόνο που απομένει πλέον για να επισημοποιηθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας να είναι να τα βρει η ομάδα του Λονδίνου με τη Λέστερ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Ιταλός προπονητής και η πλευρά του λονδρέζικου συλλόγου έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο με τριετή διάρκεια (μένει να αποσαφηνιστεί αν είναι κλειστό ή για 2+1 χρόνια).

Πλέον, η Τσέλσι θα μπει σε διαδικασία να τα βρει με τη Λέστερ για την αποζημίωση του τεχνικού που την επανέφερε στην Premier League ως πρωταθλήτρια μετά από τον υποβιβασμό της το 2023.

🔵🇮🇹 Understand Chelsea and Enzo Maresca are set to agree on contract terms.



Two year deal with option for further season or three year deal, this is final detail being clarified.



Maresca already said yes to Chelsea project, up to the clubs now to agree on compensation. pic.twitter.com/YXR5b2xj71