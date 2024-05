Ο Γκρίλις πήγε να πέσει από το ανοιχτό πούλμαν της Μάντσεστερ Σίτι! (vid)

Είναι γνωστός για την ροπή του στο αλκοόλ, στα ξέφρενα πάρτι και στις έντονες αντιδράσεις. Όλα αυτά παραλίγο να κοστίσουν ακριβά στον Τζακ Γκρίλις, ο οποίος παραλίγο να πέσει από το ανοιχτό πούλμαν της Μάντσεστερ Σίτι που γιόρταζε με πορεία στην πόλη την κατάκτηση του 4ου σερί πρωταθλήματος.

Ο Άγγλος εξτρέμ ανέβηκε πάνω σε ένα κάθισμα, ο οδηγός ξεκίνησε απότομα και ο Γκρίλις λίγο έλειψε να βρεθεί στο κενό από ύψος πολλών μέτρων, κόβοντας την χολή σε όλους!

Jack Grealish nearly FALLING OFF THE BUS. 😭 pic.twitter.com/wA4nvVbbCN