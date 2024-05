Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Μπονούτσι

Ο Ιταλός αμυντικός θα παίξει το τελευταίο του ματς με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 19:00 με την Ιστανμπούλσπορ. Εντάχθηκε πριν από λίγους μήνες στο σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, μετά από μία μεγάλη καριέρα με την φανέλα της Γιουβέντους. Πέρασε και από τις Μίλαν, Ουνιόν Βερολίνου χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

«Ο Ιταλός αμυντικός Λεονάρντο Μπονούτσι, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τον περασμένο Ιανουάριο, ολοκληρώνει την εν ενεργεία ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο Μπονούτσι, ο οποίος είχε συνάντηση με τον προπονητή Ισμαήλ Καρτάλ και τους συμπαίκτες του πριν από την τελευταία προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Φενέρ, έλαβε μια φανέλα της ομάδας υπογεγραμμένη από όλους τους ποδοσφαιριστές» αναφέρει η ενημέρωση των Τούρκων για τον 37χρονο αμυντικό.

Συνολικά στην πλούσια καριέρα του αγωνίστηκε σε περισσότερα από 600 επίσημα παιχνίδια, κατακτώντας περισσότερα από 20 τρόπαια, μεταξύ των οποίων και το Euro το 2021 με την Εθνική Ιταλίας όπου αγωνίστηκε για πάνω από μία δεκαετία συμπληρώνοντας 121 συμμετοχές.

Leonardo #Bonucci has announced his decision to retire from football as player at 37. #Fenerbahçe will be his last club. He wants to start a new career as coach. #transfers