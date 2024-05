«Έκλεισε» ο Λοπετέγκι στη Γουέστ Χαμ (pic,vid)

Ο Γιούλεν Λοπετέγκι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Γουέστα Χαμ, με την λονδρέζικη ομάδα να ανακοινώνει με ανάρτησή της στα social media τον ερχομό του Βάσκου τεχνικού στην τεχνική της ηγεσία.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United 👋⁰ Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km

Ο Ισπανός κόουτς δεν είναι πρωτάρης στο αγγλιό πρωτάθλημα, αφού τη σεζόν 2022-23 βρισκόταν στο «τιμόνι» της Γουλβς, την οποία κτάφερε να σώσει από τον υποβιβασμό.

Η πρόσληψή του είχε συμφωνηθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τα «Σφυριά» ωστόσο να περιμένουν τη λήξη της Premier League, ως ένδειξη σεβασμού προς τον Μόγιες, ο οποίος αποχωρεί από το κλαμπ με την επιτυχία της κατάκτησης του περσινού Κόνφερενς Λιγκ στη συλλογή του.

Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του:

“I feel very happy to be part of the future of this big Club”



Listen to Lopetegui’s first words as Head Coach of West Ham United 🗣️