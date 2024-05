«Αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Φιορεντίνα ο Ιταλιάνο»

Σύμφωνα με τον Νικόλο Σκίρα, ο 46χρονος τεχνικός που έχει οδηγήσει τους «βιόλα» σε δύο τελικούς, αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του το φετινό καλοκαίρι και πολύ δύσκολα θα ανανεωθεί.

Ο «αρχιτέκτονας» της Φιορεντίνα τα τελευταία τρία χρόνια, βρίσκεται στα «ραντάρ» της Νάπολι και της Μπολόνια, με τις δύο τελευταίες να ψάχνουν προπονητή ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Στο διάστημα αυτό, ο Ιταλιάνο οδήγησε τον σύλλογο της Φλωρεντίας σε δύο τελικούς Conference League, τη σεζόν 2022/23 όταν και έχασε τον τίτλο από τη Γουέστ Χαμ (2-1), αλλά και φέτος, στον τελικό της OPAP Arena στις 29 του μηνός κόντρα στον Ολυμπιακό.

