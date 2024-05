Το «αντίο» του Γιαννούλη στην Νόριτς: Τέλος και τυπικά - Το μήνυμα της αγγλικής ομάδας (pic)

Την αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη σφράγισε η Νόριτς.

Όπως ήταν ήδη γνωστό, ο Έλληνας μπακ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο.

Εκείνος λοιπόν τον αποχαιρέτησε μ’ ένα θερμό μήνυμα στα social media, που αναφέρει (γραμμένο μάλιστα και στη δική μας γλώσσα):

«Ήταν υπέροχο να σε έχουμε στην ομάδα μας. Ευχαριστούμε και καλή τύχη, Δημήτρη».



We’ve loved having you, @Giannoulis_30 😢



Thanks for everything, and good luck 🙌 pic.twitter.com/ysuEeC0pZQ