Με 4-3-3 και βασικό Καρβάλιο ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με βασικό τον Ζοάο Καρβάλιο πηγαίνει ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει τους Πειραιώτες με σύστημα 4-3-3.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ρίτσαρντς στην τετράδα της άμυνας. Ο Έσε με τον Όρτα και τον Καρβάλιο θα βρίσκονται στο κέντρο, ενώ την επιθετική τριπλέτα συνθέτουν οι Ποντένσε, Φορτούνης και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ρίτσαρντς, Έσε, Όρτα, Καρβάλιο, Ποντένσε, Φορτούνης, Ελ Κααμπί.

