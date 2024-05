Είπε «αντίο» στη Φέγενορντ ο Σλοτ και πηγαίνει στη Λίβερπουλ (vid)

Ο 45χρονος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα του Ρότερνταμ το καλοκαίρι του 2021 και σε τρία χρόνια στον πάγκο της κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο, ενώ την οδήγησε στον πρώτο τελικό του Conference League, όπου ηττήθηκε από τη Ρόμα.

Όσα άζησαν μαζί Φέγενορντ και Σλοτ «χώρεσαν» σε ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο διάρκειας 1,5 λεπτού με το οποίο ο προπονητής λέει «αντίο» για να μετακομίσει πια στο «Άνφιλντ» και να αντικαταστήσει τον Γιούργκεν Κλοπ.

The memories we made?

They will last. Forever. 🙏#MakingMemories pic.twitter.com/1qsSan9Ngu