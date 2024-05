ΑΕΚ: Στην προεπιλογή της εθνικής Ελβετίας για το Euro 2024 ο Τσούμπερ

Στην προεπιλογή της Ελβετίας για το Euro 2024 συμπεριλήφθηκε ο Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ βρίσκεται στη λίστα των 38 ποδοσφαιριστών που κάλεσε ο Μουράτ Γιακίν, ενόψει της παρουσίας της εθνικής ομάδας στα γήπεδα της Γερμανίας το καλοκαίρι.

Εκτός από τον Τσούμπερ, στη λίστα βρίσκεται και ο ομογενής κεντρικός αμυντικός της Στουτγάρδης Λεωνίδας Στεργίου.

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός θα πάρει μέρος στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας των Ελβετών και η τελική λίστα με τους 26 παίκτες θα γίνει γνωστή στις 7 Ιουνίου.



Unsere Spieler für das Pre-Camp. Das definitive EM-Kader wird am 7.6 bekanntgegeben



Nos joueurs pour le Pré-Camp. La sélection définitive pour l'Euro sera annoncée le 7.6



I nostri giocatori per il Pre-Camp. La rosa definitiva per l'Europeo verrà annunciata il 7.6 pic.twitter.com/Vah3PJcw5o